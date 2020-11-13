В Роспотребнадзоре рассказали, когда снизится темп распространения COVID-19

Москва, 13 ноября. Темпы распространения коронавируса начнут снижаться, когда у трети населения выработается иммунитет к инфекции, заявили в Роспотребнадзоре.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов указал, что сейчас наблюдается рост заболеваемости коронавируса. Когда он закончится, начнется снижение. По мнению специалиста, уменьшение числа заболевших зависит от того, насколько все будут соблюдать меры предосторожности.

«Темпы распространения инфекции начнут снижаться, когда у трети населения появится коллективный иммунитет. Серьезное влияние на циркуляцию вируса окажет и поствакцинальный иммунитет», — приводит РИА Новости слова Горелова.

Как напомнил «Царьград», Арег Тотолян — директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН – раскрыл результаты исследования по популяционному иммунитету к коронавирусу. По его словам, сейчас уровень иммунитета к COVID-19 вырос с регионах до уровня 5,1% — 65,3%, указал RT.