Звезда «Сладкой жизни» призвал не скандалить в магазинах из-за масок

Москва, 13 ноября. Актер театра и кино Роман Маякин призвал с уважением относиться к принятым властями мерам для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Актер признался, что по сравнению с прошлым годом его жизнь не так сильно изменилась. При этом он вынужден соблюдать меры безопасности. По его мнению, «это просто уважение — прежде всего, к пожилым людям, к тем, кто подвержен другим заболеваниям».

Звезда сериала «Сладкая жизнь» добавил, что он раздражается, когда не может зайти в помещение без маски. Однако никаких скандалов не устраивает.

«Конечно, я раздражаюсь, когда прихожу куда-то и понимаю, что не могу зайти, потому что не взял с собой маску. Но у меня нет агрессии, я не устраиваю скандалы с продавщицами, как многие. Вообще хочу людей призвать этого не делать», — сказал знаменитый актер в беседе с RT.

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира, в том числе Россию. Москва мгновенно приняла ряд мер для предотвращения распространения опасного вируса.