В Баку раскритиковали посла в РФ за комментарий о крушении Ми-24

Баку, 13 ноября. Правительство Азербайджана прокомментировали слова посла в РФ Полада Бюльбюль оглы о крушении российского вертолета Ми-24 в Карабахе.

Ранее дипломат выступал на пресс-конференции, где в ответ на вопрос журналистов заявил, что «на войне как на войне: всякое может быть». Однако в Баку комментарий своего посла в РФ сочли неуместным.

«Такого рода случай не может нанести вреда связям Азербайджан — Россия», — заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев во время интервью информационному агентству Azertag.

Гаджиев также отметил, что заявления дипломата без осознания сути вопроса о статусе Карабаха неприемлемы.

Напомним, ранее Полад Бюльбюль оглы выступил с заявлением, что на данный момент Баку рассматривает возможность предоставления армянскому населению Нагорного Карабаха культурной автономии. Он отметил, что на сегодняшний день статуса у Нагорного Карабаха нет. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

Инцидент с российским вертолетом произошел 9 ноября. Азербайджан признал свою вину в тот же день и заявив, что российская боевая машина была подбита азербайджанскими войсками случайно. Азербайджанские власти сообщили о своей готовности компенсировать России ущерб. МИД РФ потребовал от Баку расследования инцидента.