Экс-советник Кучмы раскрыл, кто может стать преемником Зеленского

Киев, 13 ноября. Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал возможных преемников действующего главы государства Владимира Зеленского.

По словам политолога, если по состоянию здоровья президент не сможет исполнять обязанности, согласно конституции, обязанности главы государства должен исполнять спикер Рады Дмитрий Разумков.

Ни экс-президент Петр Порошенко, ни лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, ни глава политсовета «Оппозиционной платформа — За жизнь» Виктор Медведчук шансов на получение власти не имеют, подчеркнул специалист.

«Разумков сосредотачивает в своих руках реальную власть. То есть он практически себя позиционирует как местоблюститель. Можно сравнить с ситуацией, когда умирает патриарх, и глава похоронной комиссии имеет самые большие шансы», — цитирует эксперта НСН.

Среди других возможных кандидатов на замену Зеленскому Соскин назвал мэра Киева Виталия Кличко и мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Ранее находящийся на карантине из-за коронавируса Зеленский заявил, что намерен рассказывать украинцам ключевые новости в видеообращениях, сообщает RT. Президент пожаловался, что в отличие от предшественников в президентском кресле, не имеет своего телеканала или другого СМИ. Поэтому он решил без посредников, «манипуляций, а главное без лжи» рассказывать гражданам о событиях рабочего дня.