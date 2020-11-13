Мэр Томска задержан

Томск, 13 ноября. Мэр Томска Иван Кляйн задержан правоохранительными органами.

О задержании чиновника стало известно в пятницу. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

«Да, Кляйн задержан», — сообщил собеседник издания.

Что стало причиной задержания, пока остается неизвестным. Также нет никаких официальных подтверждений об инциденте с Кляйном.

Иван Кляйн возглавляет Томск с 2013 года. До этого он работал генеральным директором ОАО «Томское пиво» и был депутатом думы Томской области.