Режиссер Джастин Лин завершил съемки фильма «Форсаж 9»

Нью-Йорк, 13 ноября. Американский режисер Джастин Лин сообщил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.

История Доминика Торетто, растянувшаяся на два десятилетия, постепенно подходит к концу. Финальную часть франшизы снял режиссер Джастин Лин, уже отметившийся в фильмах под номерами 3-6. Сегодня он сообщил об окончании съемок 9 части и выразил благодарность все съемочной площадке за кинопроизводство ленты.

«Форсаж 9» готов! Огромное спасибо лучшей команде за безупречную работу в такие непростые времена», — написал режисер.

Напомним, что премьеру несколько раз переносили из-за коронавируса, в итоге фильм мы увидим с мае следующего года. К своим ролям в ней вернутся как постоянные участники Вин Дизель, Мишель Родригес и Лудакрис, так и более редкие гости: Шарлиз Терон, Хелен Миррен и Джордана Брюстер. Главным злодеем «Форсажа 9» стал Джейкоб - младший брат Доминика Торетто, которого сыграл Джон Сина.