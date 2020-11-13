Принц Чарльз совместно с молодыми дизайнерами выпустил коллекцию одежды

Москва, 13 ноября. Фонд принца Чарльза выпустил капсульную коллекцию совместно с молодыми дизайнерами из Великобритании и Италии.

Эта капсула стала результатом обучающей программы, направленной на развитие навыков молодых мастеров, объединение британских и итальянских традиций пошива и освоение современных диджитал-инструментов.

«В моде я вроде остановившихся часов – показываю правильное время примерно каждые 25 лет», — пошутил принц Уэльский.

Капсулу начали выпускать еще весной прошлого года, но из-за охватившего практически весь мир коронавируса пришлось приостановить производство. И вот спустя несколько месяцев вещи молодых дизайнеров увидели свет.

Одежда уже появилась в продажах, ее можно приобрести на Yoox, Net-a porter, Mr Porter и The Outnet. Таким образом молодым дизайнерам предоставили площадку с 4,3 млн постоянных покупателей.

Примечательно, что одежда сделана из экоматериалов. Директор Yoox Net-a-Porter Федерико Марчетти отметил, что Чарльзу уже давно заботится об экологии и еще в 70-х годах говорил о вреде пластика.