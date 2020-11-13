Роботы могут заменить людей в работе с коронавирусными пациентами в России

Москва, 13 ноября. Медицинский персонал в «красных зонах» работающих с коронавирусными пациентами больниц в России могут заменить роботами.

Проект предложили в Центре компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета Иннополис.

Разработчики надеются, что роботы снизят опасность заражения COVID-19 медработников. Устройства будут брать анализы и выполнять другие манипуляции. Врачи, при необходимости, смогут управлять роботами удаленно.

Руководитель лаборатории мехатроники, управления и прототипирования Центра компетенций НТИ Игорь Гапонов отметил, что сотрудники медучреждений благодаря роботам будут реже контактировать с заболевшими COVID-19.

«Применение нашей разработки снизит требования к количеству медицинских работников и нагрузку на них, а также значительно уменьшит количество врачебных ошибок», — цитирует Гапонова газета «Известия».

На разработку опытного образца специалистам понадобится порядка полутора лет. Стоимость серийного робота оценивается в восемь миллионов рублей. Устройства можно будет «донастроить» под задачи заказчика, отмечает издание.