В КПРФ раскритиковали Познера за слова о «фашистских чертах» в СССР

Москва, 13 ноября. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин раскритиковал журналиста Владимира Познера за высказывание о «фашистских чертах» в СССР.

«Этот человек имел прекрасные должности, оплачиваемые и уважаемые, в советское время. Но сменилась конъюнктура, и он «переобулся» на лету, начал зарабатывать уже на антисоветчине, на охаивании своей Родины, своей истории. Ему где деньги, там и Родина», — заявил в беседе с НСН Рашкин.

Парламентарий считает, что телеведущий либо не понимает «истинного героизма» и «человеческих жертв» советских людей, либо зарабатывает на «фальсификации истории».

Депутат отметил, что высказывание Познера сильно отличается от того, что журналист говорил в советские годы.

«Я изучал его статьи, его поведение в советское время, умиление перед компартией, перед историей, перед революцией. Он «перевернулся» в одну минуту, лишь бы остаться на плаву», — подчеркнул Рашкин.

Парламентарий добавил, что у него вызывают «отвращение» высказывания Познера.

Ранее телеведущий заявил, что Советский Союз обладал фашистскими чертами. В то же время Познер признал, что его слова могут вызвать дикое недовольство среди людей. Телеведущий добавил, что возрождение фашизма в России невозможно, в отличие от США, где для этого существуют предпосылки. Познер подчеркнул, что говорит это о стране, гражданином которой он является.