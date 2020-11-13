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Глава Гидрометцентра озвучил прогноз погоды на предстоящую зиму

Глава Гидрометцентра озвучил прогноз погоды на предстоящую зиму

Москва, 13 ноября. Ожидается, что предстоящая зима в России будет холоднее предыдущей, но не сильно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью «Парламентской газете» Вильфанд напомнил, что предыдущая зима практически на всей территории страны «была экстремально теплой». В частности, в Москве впервые за всю историю наблюдения средняя температура воздуха в зимние месяцы была выше нуля.

Говоря о прогнозе на предстоящую зиму, синоптик сообщил, что ожидается, что «практически на всей территории страны температурный фон будет около нормы».

Глава Гидрометцентра озвучил прогноз погоды на предстоящую зиму

«Ожидается, что зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. Более конкретно пока сказать нельзя, общие прогнозы на долгие сроки мы можем давать только в таких формулировках — «около нормы» или «выше нормы». А прогнозировать, насколько температура будет выше нормы, за пределами наших возможностей», — сообщил он.

Прогнозировать, насколько снежной будет зима, пока не представляется возможным. По словам Вильфанда, в европейской части России до середины следующей недели снега точно ждать не стоит.

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