Глава Гидрометцентра озвучил прогноз погоды на предстоящую зиму

Москва, 13 ноября. Ожидается, что предстоящая зима в России будет холоднее предыдущей, но не сильно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью «Парламентской газете» Вильфанд напомнил, что предыдущая зима практически на всей территории страны «была экстремально теплой». В частности, в Москве впервые за всю историю наблюдения средняя температура воздуха в зимние месяцы была выше нуля.

Говоря о прогнозе на предстоящую зиму, синоптик сообщил, что ожидается, что «практически на всей территории страны температурный фон будет около нормы».

«Ожидается, что зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. Более конкретно пока сказать нельзя, общие прогнозы на долгие сроки мы можем давать только в таких формулировках — «около нормы» или «выше нормы». А прогнозировать, насколько температура будет выше нормы, за пределами наших возможностей», — сообщил он.

Прогнозировать, насколько снежной будет зима, пока не представляется возможным. По словам Вильфанда, в европейской части России до середины следующей недели снега точно ждать не стоит.