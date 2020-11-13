Доктор заявил, что пользоваться гаджетами во время болезни не рекомендуется

Москва, 13 ноября. При использовании гаджетов необходимо знать меру, тем более в период болезни. Об этом рассказал доктор биологических наук Святослав Медведев.

Ученый отмечает, что коронавирус способен в целом негативно влиять на когнитивные способности человека. Однако ухудшение работы памяти может быть связано и с хаотичным потоком информации, которую мы получаем через экраны компьютеров, планшетов и смартфонов.

«В принципе любая болезнь в той или иной форме ослабляет когнитивные функции. Когда у вас очень болит голова или поднялась температура, когда вы себя плохо чувствуете, не надо злоупотреблять гаджетами. Считается, что во время болезни даже книги читать не рекомендуется», — сказал Медведев в интервью радио Sputnik.

Он обращает внимание, что врачи всегда рекомендовали не смотреть телевизор и не читать книги во время болезни. Хоть от этого и можно «взвыть с тоски», ничего с этим поделать нельзя — тяжелобольному прежде всего нужен покой, уверяет доктор.

Специалист советует чаще ходить, знакомиться с новыми людьми, разговаривать и ограничивать время пользования гаджетами, поскольку они являются своеобразным наркотиком.