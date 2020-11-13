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Доктор заявил, что пользоваться гаджетами во время болезни не рекомендуется

Доктор заявил, что пользоваться гаджетами во время болезни не рекомендуется

Москва, 13 ноября. При использовании гаджетов необходимо знать меру, тем более в период болезни. Об этом рассказал доктор биологических наук Святослав Медведев.

Ученый отмечает, что коронавирус способен в целом негативно влиять на когнитивные способности человека. Однако ухудшение работы памяти может быть связано и с хаотичным потоком информации, которую мы получаем через экраны компьютеров, планшетов и смартфонов.

«В принципе любая болезнь в той или иной форме ослабляет когнитивные функции. Когда у вас очень болит голова или поднялась температура, когда вы себя плохо чувствуете, не надо злоупотреблять гаджетами. Считается, что во время болезни даже книги читать не рекомендуется», — сказал Медведев в интервью радио Sputnik.

Он обращает внимание, что врачи всегда рекомендовали не смотреть телевизор и не читать книги во время болезни. Хоть от этого и можно «взвыть с тоски», ничего с этим поделать нельзя — тяжелобольному прежде всего нужен покой, уверяет доктор.

Специалист советует чаще ходить, знакомиться с новыми людьми, разговаривать и ограничивать время пользования гаджетами, поскольку они являются своеобразным наркотиком.

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