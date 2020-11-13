Эксперты спрогнозировали начало отмены введенных из-за COVID-19 ограничений

Лондон, 13 ноября. Отмена введенных для сдерживания распространения COVID-19 ограничений начнется в мире с середины 2021 года, считают в аналитической компании Oxford Economics.

«Комплексная программа вакцинации займет много месяцев, что подтверждает наше мнение о том, что устойчивое и содержательное снятие ограничений, введенных из-за пандемии, начнется в мире только в середине 2021 года», — цитирует экспертов РИА Новости.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что в различных частях мира возвращение к экономическому росту будет зависеть от общей иммунизации и вакцинации населения против COVID-19.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил проработать вопрос включения вакцин от коронавируса в перечень жизненно необходимых лекарств. Он отметил, что таким образом отпускная стоимость препарата не будет завышена.