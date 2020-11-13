Роспотребнадзор назвал правила онлайн-покупок в «черную пятницу»

Москва, 13 ноября. Специалисты Роспотребнадзора дали советы россиянам, как безопасно покупать товары в Интернете во время распродаж и «черной пятницы».

Специалисты ведомства советуют в первую очередь проверять цену на товар у других продавцов, так как в период распродаж товар может резко подорожать перед акцией. Если же цена стоит крайне низкая, это может свидетельствовать о продаже подделки.

«Обратите внимание на стоимость доставки товара до его оплаты. Большая скидка на товар может быть достигнута за счет дорогой доставки», — посоветовали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также напомнили, что если товар не придет в указанный срок, можно требовать возврата денег, которые должны прийти в течение десяти дней со дня предъявления претензии. Опасаться стоит фишинговых сайтов, которые собирают банковские данные.

Также в Роспотребнадзоре напомнили о некоторых пунктах законодательства, регулирующего интернет-торговлю. В частности, не стоит забывать, что вы можете отказаться от товара, купленного в интернет-магазине, в любое время до его передачи потребителю, а после — в течение семи дней. Есть одна оговорка: товарный вид и все свойства должны быть сохранены.