Назван легкий способ включить режим «для разработчиков» на смартфонах

Москва, 13 ноября. Смартфоны под управлением ОС Android можно без риска переключить в режим «для разработчиков», сообщил специалист Сергей Кузьменко.

В беседе с агентством «Прайм» старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Кульменко сообщил, что большинство расширенных функций на смартфонах под управлением ОС Android можно получить без какого-либо риска. Достаточно всего лишь активировать режим «для разработчиков». Для этого нужно зайти в раздел «О телефоне».

Значительно сложнее ситуация обстоит для владельцев iPhone. Им для активации режима «разработчиков» нужно будет скачать на ПК интегрированную среду разработки (IED) Xcode. Только запустив программу и подключив к ПК смартфон, появится опция Developer.

Эксперт предупредил, что появившиеся в этом режиме продвинутые настройки предназначены для опытных пользователей, поэтому с их изменением стоит быть осторожным.

Ране сообщалось, что каждый третий смартфон на Android не сможет открывать некоторые сайты из-за устаревших криптографических сертификатов. Переход на новые сертификаты начнется в январе следующего года. Пользователям старых Android-устройств для решения проблемы предлагают перейти на браузер Firefox.