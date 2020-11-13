В ВОЗ дали советы, как справиться со стрессом из-за COVID-19

Женева, 13 ноября. Чтобы справиться со страхом и беспокойством, возникающим во время пандемии COVID-19, нужно соблюдать распорядок дня, сообщили в ВОЗ.

«Страх, беспокойство и стресс — это нормальная реакция на воспринимаемые или реальные угрозы, а также иногда, когда мы сталкиваемся с неопределенностью или неизвестностью. Поэтому нормально и понятно, что люди испытывают страх в контексте пандемии COVID-19», — заявили РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения.

Страх из-за возможности заразиться вирусом усугубляется ограничениями, связанными с пандемией. Все это может спровоцировать психические расстройства. В ВОЗ подчеркнули, что в такое время люди должны заботиться не только о физическом, но и психическом здоровье.

«Важно придерживаться регулярного распорядка дня, например вставать и ложиться спать в одинаковое время каждый день», — рекомендовали специалисты.

Также в ВОЗ посоветовали придерживаться здорового питания, заниматься спортом, не забывать выделять время на отдых и на занятия, которые приносят удовольствие.

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