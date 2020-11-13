Жена отца дочери МакSим высказалась об отношениях с певицей

Москва, 13 ноября. Супруга бывшего гражданского мужа поп-исполнительницы МакSим Елизавета Брыксина впервые прокомментировала отношения со звездой.

Известная под псевдонимом МакSим певица Марина Абросимова несколько лет назад состояла в отношениях с миллиардером, основателем сети ювелирных магазинов Антоном Петровым. У них родилась дочь Мария.

Однако скоро предприниматель женился на дочери депутата Государственной думы, гимнастке Елизавете Брыксиной. Сейчас супруги воспитывают двоих детей. По словам Брыксиной, она поддерживает отношения с МакSим.

«Конечно, мы общаемся с Мариной. Я поддерживаю связь со всеми детьми мужа, мне с ними очень повезло», — цитирует супругу Антона Петрова портал StarHit.

Концертный директор МакSим Маргарита Соколова в начале 2020 года сообщила, что у певицы серьезные проблемы со здоровьем, связанные с полученной в ДТП годом ранее с травмой. Конкретного диагноза Соколова не назвала, отметив, что заболевание связано с позвоночником и сосудами головного мозга.

В сентябре МакSим впервые за долгое время появилась на публике, посетив хоккейный матч между «Спартаком» и «Амуром».

ДТП, в котором пострадала певица, произошло весной 2014 года. Тогда МакSим получила множественные травмы и в течение нескольких дней находилась в тяжелом состоянии, после чего ей потребовалось длительное лечение.