Слепаков в стихах заступился за Дзюбу

Москва, 13 ноября. Актер и шоумен Семен Слепаков опубликовал стихотворение в поддержку футболиста Артема Дзюбы.

В Сети ранее было опубликовано видео, но котором игрок сборной РФ и петербургского «Зенита» занимается самоудовлетворением. Ролик вызвал волну обсуждения, а главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов не вызвал Дзюбу на ноябрьские матчи команды.

Слепаков, как и многие звезды шоу-бизнеса, вступился за футболиста, подчеркнув в своем посту в Instagram, что на пикантном видео Дзюба не делал ничего плохого.

«В целом, я, ребята, буду краток:

Дзюба — положительный герой!

У него один есть недостаток —

Непатриотический настрой!» — пишет Слепаков.

В шутку он корит футболиста за то, что тот во время «кризиса демографии в России» игнорирует призывы о повышении рождаемости и «расплескивает семя, наплевав на тяготы страны».

Слепаков также назвал футболиста примером «нормального мужика» с хорошей эрекцией, «не самым маленьким» размером» и с изрядной долей артистизма.

Ранее источник ФАН в петербургском «Зените» сообщил, что есть версия о личности человека, слившего в Сеть интимное видео с Дзюбой. Однако в клубе не уточнили, будет ли руководство команды или сам игрок обращаться в правоохранительные органы.