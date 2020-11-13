Зеленский собирается рассказывать ключевые новости в видеообращениях

Киев, 13 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский собирается самостоятельно рассказывать украинцам новости о ключевых событиях. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава государства определил формат видеообращений, как неподверженный лжи и манипуляциям.

«Хороших новостей на каналах разных наших влиятельных бизнесменов и политиков или нет, или позитив, к сожалению, превращается в негатив. На белое очень часто говорят черное», — заявил Зеленский на размещенном в Telegram-канале видео.

Президент Украины отметил, что, в отличие от предшественников, не имеет своего телеканала или других СМИ. Поэтому он планирует «без посредников, без манипуляций, а главное без лжи» рассказывать украинцам о событиях рабочего дня.

О положительном тесте президента Украины на COVID-19 в понедельник, 9 ноября, сообщил телеканал «Санкт-Петербург». Зеленский рассказал, что заразился, несмотря на карантинные меры. По его словам, у него температура – 37,5. Свое самочувствие он оценил как хорошее. Президент добавил, что отправится на самоизоляцию.

В четверг, 12 ноября, пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что Зеленский находится в больнице с легкими симптомами коронавируса.

По словам президента Украины, он чувствует себя хорошо. Вместе с другими заразившимися чиновниками он продолжает исполнять свои обязанности.