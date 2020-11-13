Москва, 13 ноября. Юморист Максим Галкин показал домашний лифт в особняке, в котором он живет с супругой, примадонной Аллой Пугачевой. Снимком пародист поделился в Instagram.

Артист запечатлел свое отражение в зеркале лифта.

«Домашний лифтолук», — написал юморист в подписи к фотографии.

За несколько часов публикация собрала более 122 тыс. лайков. Но снимок Галкина по достоинству оценили не все поклонники. Некоторые пользователи посчитали, что артист похвастался роскошью перед народом.

«Я не пойму, зачем это так афишировать», «В трехэтажном доме лифт!? Пешком всегда полезнее», «В большинстве домов России, лифтолук выглядит немного иначе», — скептически отмечали поклонники.

Нашлись и те, кому идея оборудовать особняк лифтом понравилась.

«Конверты от кооперативов воплотились в виде дома. Они не улетучились в офшоры, не проиграны в казино, не потрачены на героин и проституток. Все тут, в одном месте. Этот дом можно потрогать руками, но нельзя унести», «Очень красивый лифт. Приятно смотреть на красивые творения», — писали поклонники.

Ранее Галкин порадовал поклонников прямым эфиром во время которого продемонстрировал свое кулинарное мастерство. Артист позволил подписчикам «побывать» на их с Аллой Пугачевой просторной кухне. Помещение, со вкусом обставленное дорогой мебелью и с картинами на стенах, заинтересовало фолловеров ничуть не меньше, чем рецепт блинов.