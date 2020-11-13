Ученый рассказал, какую дозу радиации человек получает при перелете

Москва, 13 ноября. Руководитель Центра космической погоды для нужд аэронавигации Вячеслав Буров объяснил, какую дозу радиации получают пассажиры авиарейсов при перелетах.

По словам ученого, в среднем за один полет из Москвы в Париж пассажир получает 300 мкР/час. При этом уровень радиации в Чернобыльской зоне отчуждения на сегодняшний день составляет 60 мкР/час.

Буров обратил внимание, что в 2020 году начался новый солнечный цикл, который продлиться примерно 10-12 лет. Активность Солнца в нем будет слабая, но своеобразный пик прогнозируется на 2024-2025 год. Он отметится кратковременным ростом уровня радиации, что станет особенно заметно во время перелетов.

«Когда вы летите на самолете Москва — Париж, то есть не высоких широтах, то вы получаете дозу облучения в пять раз больше, чем в Чернобыле и в три раза больше, чем в Фукусиме (100 мкР/час)», — поясняет Буров.

При этом ученые уверяет, что нет действенного способа защиты от влияния радиации, поскольку энергия частиц достаточно мощная, чтобы «пробить» любую бетонную стену.

Обычно при сильных вспышках на Солнце авиакомпании отменяют рейсы или меняют воздушные коридоры. Однако в ближайшее время подобных явлений не ожидается.