Ирина Горбачева станцевала в новом клипе Тоси Чайкиной

Москва, 13 ноября. Актриса Ирина Горбачева снялась в новом клипе певицы Тоси Чайкиной на песню «Обняла. Люблю. Целую».

На своей странице в Instagram Горбачева сообщила поклонникам, что попала в новую историю Тоси.

«Про что она для меня? Про дружбу. В моей жизни есть этап, когда разлука с Катей Бадалян была очень тяжелой. Это не просто дружба, это родная душа, а точнее Сестра. Скучаю очень!» — написала актриса.

Чайкина на своей странице поблагодарила Вселенную за дружбу с Горбачевой, сообщив, что актриса для нее стала очень дорогим человеком.

«Я хочу тебе написать море песен! Я желаю, чтобы ты всегда цвела и заражала светом людей! Я хочу, чтобы твоя сила только возрастала! Хочу, чтобы мы были рядом на любых расстояниях!» — написала певица.

Клип, опубликованный на YouTube-канале исполнительницы, не содержит конкретного сюжета. Чайкина и Горбачева выглядят близкими друзьями, танцуют и вместе проводят время.

О Чайкиной массовый зритель узнал после ее выступления на проекте «Песни-2». Она запомнилась необычным звучанием, яркостью и пластичностью.