Настя Каменских порадовала поклонников женственным фото

Москва, 13 ноября. Певица Настя Каменских опубликовала женственную фотографию в будуаре. Снимком звезда поделилась в соцсети Instagram.

Каменских сфотографировала собственное отражение в зеркале ванной комнаты. В кадр попали лицо и часть оголенной спины с плечом певицы.

В подписи к посту звезда сообщила, что выполняет одни и те же ритуалы каждое утро. Каменских занимается спортом, под музыку принимает душ, съедает вкусный завтрак и говорит своим близким теплые слова.

Подписчики пришли в восторг от естественной красоты звезды. За 16 часов публикация собрала почти 91,5 тыс. лайков. Многие отмечали, что Каменских позирует очень женственно. По их словам, кадр получился «трогательным» и «нежным».

«Какая же вы красивая, с кудрями особенно, на мой вкус, совершенно прекрасная!», «Настя очень красивая», «Правильное утро залог хорошего настроения, бодрости и эффективности», — отмечали подписчики.

Ранее Каменских опубликовала сделанную в ванной комнате своего дома фотографию. На снимке звезда одета в узкий белый купальный костюм и стоит в игривой позе.

Певица сообщила, что кадр был сделан еще летом и рассказала, что ведет электронный дневник, в котором делает фото и записывает воспоминания о дне, когда был снимок. Каменских отметила, что любит иногда пересматривать записи и вспоминать радостные моменты.