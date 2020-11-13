Землетрясение произошло рядом с Курильскими островами

Южно-Сахалинск, 13 ноября. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в пятницу около северокурильского острова Парамушир (Сахалинская область).

Как сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло в акватории Тихого океана. Глубина очага составила 111 км, а магнитуда 3,1. Координаты: 50.02 северной широты, 155.61 восточной долготы.

Угроза цунами не объявлялась. О разрушениях не сообщалось.

По данным сейсмологов, с 1 по 31 октября 2020 года в этом районе было зарегистрировано 65 землетрясений, что на 19 меньше, чем в сентябре. В районе Северных Курильских островов зарегистрировано 14 землетрясений. Три из них специалисты были ощутимыми: в городе Северо-Курильск 9 октября с интенсивностью в 2 балла; 11 октября с интенсивностью в 2–3 балла; 23 октября в с интенсивностью в 2 балла.