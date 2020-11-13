Анфиса Чехова порадовала поклонников фото отдыха на Мальдивах

Москва, 13 ноября. Телеведущая Анфиса Чехова назвала себя идеальной моделью для рекламы купальников и показала поклонникам новое эротичное фото.

Теледива отдыхает с друзьями на Мальдивах и не устает радовать поклонников откровенными фотографиями в различных купальниках. В очередном посте она призналась, что, по ее подозрениям, только снимки в купальнике делают ее страницу в Instagram «живой и активной».

«Такое ощущение, что у моих подписчиков стоит оповещение или звуковой сигнал: «Трень, треть, Чехова выложила полуголое фото, можно зайти к ней в аккаунт». С другой стороны я, получается, идеальная модель для рекламы купальников», — решила Чехова.

Теледива была права: за несколько часов снимок набрал более 29 тыс. лайков и пару сотен комментариев.

«Если бы существовал эталон женской фигуры, то ваша была бы точно утверждена!» — пишет в комментариях пользователь под ником baramzinas.

«Меня такие фото и сторис просто вдохновляют и радуют в такую серую и холодную погоду. Спасибо что показываете этот кусочек рая», — добавила irina_kuneeva.

«На этом фото прекрасно все! Без исключения!» — считает elena_travmatologi.

Ранее в одном из интервью Чехова, сбросившая 25 кг, призналась, что так экстремально похудеть ей удалось с помощью отказа только от одного продукта. Речь идет о сахаре.