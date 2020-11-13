Милохин и MARUV сняли клип о перевале Дятлова

Москва, 13 ноября. TikTok блогер Даня Милохин и украинская певица MARUV записали клип для телесериала «Перевал Дятлова», перепев советский хит «Есть только миг».

Клип снят в атмосфере середины прошлого века. MARUV и Милохину пришлось примерить на себя образы студентов, которые отправились к вершинам Урала зимой. Для клипа артистам сшили костюмы в стилистике той эпохи.

«Когда снимали этот клип, я ходил как маленький ребенок, все время повторял: «Офигеть, что этим пользовались тогда?» — отметил в интервью МУЗ ТВ Милохин.

Перепетая песня удачно подошла к сюжету с группой Дятлова, считают многие пользователи.

«Марув, не ожидал от тебя (в хорошем смысле) и очень рад, что Милохин с тобой», «Реально все очень круто, аж мурашки по телу», «Я всегда была заинтересована перевалом Дятлова, и живу не далеко от этой горы. А тут еще и любимый тиктокер», — писали поклонники.

Сериал «Перевал Дятлова» рассказывает о трагических событиях 1959 года, в результате которых погибли девять отправившихся в поход студентов. Главную роль в картине сыграет Петр Федоров. Его персонажу, майору КГБ Олегу Костину, предстоит расследовать причину гибели студентов в Свердловской области. Вместе со следственной группой они отправляются к Уральским горам, чтобы разузнать обстоятельства трагедии.

Ранее Генеральная прокуратура РФ пришла к выводу, что к гибели туристов на перевале Дятлова привел сход лавины, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». По версии следствия, погибшие покинули палатку и не смогли снова найти ее из-за снега и плохой видимости.