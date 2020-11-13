Назван антидепрессант, способный предотвратить тяжелую форму COVID-19

Вашингтон, 13 ноября. Исследователи университета Вашингтона установили, что препарат флувоксамин способен предотвратить осложнения болезни COVID-19, сообщает «МедикФорум».

Участие в исследовании приняли 152 пациента с коронавирусом. Специалисты сравнивали результаты воздействия флувоксамина и неактивного плацебо, отмечает источник. Через полмесяца ни у одного из 80 получающих препарат пациентов не обнаружилось серьезных клинических ухудшений. А 8% получавших плацебо серьезно заболели, четверым потребовалась госпитализация.

«Прошлые исследования показали, что флувоксамин может уменьшать воспаление на животных моделях сепсиса, и, возможно, он делает нечто подобное у наших пациентов», — сообщила доктор медицины Анджела М. Рейерсен.

Флувоксамин относится к классу селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). Но именно он сильно взаимодействует с рецептором сигма-1, который помогает регулировать воспалительную реакцию организма.