В Госдуме предложили отменить штрафы за проезд по «выделенке» ночью

Москва, 13 ноября. Депутаты ЛДПР предложили изменить ПДД, исключив штрафы за езду по выделенной полосе ночью и при необходимости объезда.

В настоящее время по «выделенке» могут двигаться только рейсовые автобусы, троллейбусы, школьные автобусы, маршрутные и легковые такси и велосипедисты. Остальным водителям грозит штраф 1,5 тыс. рублей.

В своем Telegram-канале один из авторов инициативы, депутат Ярослав Нилов назвал «выделенку» круглосуточным кошмаром автовладельца.

«Выезжать можно, но редко и сложно. С одной стороны, есть знаки, позволяющие упростить использование выделенной полосы. С другой — организаторы дорожного движения этими знаками пользуются крайне неохотно. Знакомо? Конечно», — пишет парламентарий.

Он обратил внимание на тот факт, что в ночное время выделенные полосы пустуют. По его мнению, объезд по «выделенке» помехи на дороге не должен быть поводом для штрафа водителям. В пояснительной записке к документу уточняется, что поправки предлагается внести в статью 12.17 КоАП РФ.