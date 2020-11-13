Названа причина ссоры Кристины Орбакайте с мужем

Москва, 13 ноября. Близкие друзья певицы Кристины Орбакайте рассказали о причине ее ссоры с мужем, американским предпринимателем Михаилом Земцовым, сообщает CT News.

Орбакайте вернулась из США без супруга, из-за чего появились слухи о разрыве звездной пары. Канал CT News со ссылкой на друзей певицы сообщил, что звезда устала выносить тяжелый нрав мужа и сбежала от него в Россию.

Орбакайте не комментировала слухи и не рассказывала про личную жизнь публично. На слухи ответил юморист Максим Галкин.

Муж примадонны Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram фотографию с падчерицей. В посте юморист назвал сплетни вокруг их семьи бредом, и призван не верить домыслам.

«Посмеялись над очередной порцией нелепого вранья про нашу семью в прессе. Уж сколько лет про себя читаем, но до сих пор удивляемся, как хватает наглости на пустом месте ради хайпа и цитируемости сочинять небылицы», — подчеркнул юморист.

Ранее YouTube-канал Кристины Орбакайте получил «серебряную кнопку». Наградой могут похвастать видеоблогеры, которые смогли собрать на своем канале более 100 тысяч подписчиков. Аудитория Орбакайте в настоящее время составляет примерно 104 тысячи человек.

Канал певицы в YouTube наполнен клипами, интервью и видео с ее выступлений. Она также старается радовать подписчиков кадрами с семейного отдыха.