Хореограф Мигель рассказал о скверном характере Пугачевой

Москва, 13 ноября. Популярный российский хореограф Мигель рассказал о скверном характере певицы Аллы Пугачевой, с которой ему довелось сотрудничать.

Известный под псевдонимом Мигель популярный хореограф и продюсер Сергей Шестеперов в свое время жаловался, что Пугачева слишком многое себе позволяла во время съемок проекта «Рождественские встречи». По словам танцора, вспоминать о тех временах, когда он сотрудничал с примадонной, неприятно.

В интервью youtube-каналу PEOPLETALK звезда шоу «Танцы» на телеканале ТНТ рассказал о сотрудничестве с примадонной на проекте «Фабрика звезд Аллы Пугачевой». На протяжении небольшого отрезка времени он понаблюдал за тем, как певица ведет себя с коллегами и подопечными.

«Там была жесть. Там жесть была, в которой я не захотел участвовать. После этого я пообещал себе, что никогда больше не буду работать с Аллой Борисовной, хотя после этого она обращалась ко мне с предложением», — отметил Мигель.

Хореограф отметил, что видел целый ряд артистов, которые стояли, опустив голову, пока их отчитывала Пугачева. Подход примадонны к людям он назвал не самым лучшим. Мигель признался, что считает звезду неприятным человеком.

По завершению совместной работы за сотрудничество Шестеперова поблагодарили все коллеги по проекту, кроме Пугачевой. По словам хореографа, у него сложилось негативное впечатление о примадонне.

Ранее Пугачева поделилась с поклонниками секретом успешной жизни.