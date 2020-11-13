Пластический хирург раскрыла секреты подтяжек Пугачевой

Москва, 13 ноября. Все пластические операции Аллы Пугачевой сделаны по канону красоты и очень качественно, заявила пластический хирург Анастасия Борисенко.

В беседе с «Дни.ру» «звездный» хирург Борисенко подчеркнула, что Пугачеву можно назвать «примером адекватного грамотного подхода к хирургии». Быть на высоте Примадонне помогают «мудрость и чувство меры». Несмотря на то, что певице уже 71 год, она все еще выглядит гармонично, что редко встречается среди звезд, злоупотребляющих хирургическим вмешательством. По мнению специалиста, Пугачевой «очень помогает ее анатомия и генетика».

«У нее хорошая проекция подбородка. За счет этого у нее стабильные результаты после подтяжки. Понятно, что природные данные поддерживаются и хорошим косметологом, и хирургом, которые знают меру. Можно увидеть, что бровь приподнята на оптимальную высоту и хвост брови выше тела брови, как и нужно по канонам красоты, и глаза хорошо оперированы», — заявила специалист.

Борисенко добавила, что у певицы «был потерян овал лица» из-за резких колебаний в весе. Морщины стали более выраженными. Однако теперь внешний вид Пугачевой резко преобразился.

«На нас с экранов и с журналов смотрит молодая, подтянутая красотка. Конечно же, без пластики тут не обошлось — видно, что была сделана подтяжка лица, подтянут овал, сделана платизмопластика, блефаропластика», — раскрыла секреты Примадонны пластический хирург.

Днем ранее Пугачева поделилась в соцсети с поклонниками секретом успешной жизни. По ее словам, «чтобы жить лучше, нужно делать больше». При этом Примадонна предстала перед поклонниками на причале на фоне катеров в белых брюках и блузке с глубоким декольте.