Названы пять советов, как хорошо отметить Новый год в пандемию

Москва, 13 ноября. В этом году жители России будут встречать Новый год в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. Однако это не означает, что праздничная ночь потеряна.

Авторы издания «ПолитРоссия» собрали пять идей, которые помогут россиянам хорошо провести праздничную ночь несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и различные ограничения.

В первую очередь стоит обратить внимание на сервисы доставки еды. Если вы рассчитывали встретить Новый год в ресторане и не любите готовить классическое оливье, то еду можно заказать 31 декабря с курьером. Однако стоит обратить внимание, что в праздник загрузка у кафе и ресторанов будет большая, поэтому рассчитывать на них в новогоднюю ночь не стоит.

Правильное настроение может создать грамотно подобранная музыка. О ней стоит озаботиться заранее и учесть вкусы людей, которые будут отмечать праздник вместе с вами. Хорошим решением будет плейлист, который у всех ассоциируется с Новым годом и Рождеством. Это, например, песня Jingle Bells или группа «Дискотека Авария».

Также стоит обратить внимание на следующий необычный совет. К новогодней ночи можно подготовить собственное видеообращение, в котором вы расскажете об итогах 12 месяцев. Если каждый друг или член семьи сделает подобное видео, их можно будет собрать в один интересный ролик.

Хорошей традицией также станет отправка настоящих бумажных открыток. Красивая праздничная открытка, подписанная лично вами, обязательно должна поднять настроение родственникам или друзьям, которые ее получат.

Однако лучшим способом создать у себя новогоднее настояние — это поставить красивую елку. В этом году ее наличие особенно важно, поскольку массовые гуляния в городах окажутся невозможны из-за ограничений.