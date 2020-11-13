В ГД предложили способ решения проблемы массовых отключений электричества

Москва, 13 ноября. Депутат Наталья Костенко предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину решение проблемы массовых отключений электричества.

Зампред Комитета Госдумы по контролю и регламенту предлагает при утверждении инвестиционных программ электроснабжающих компаний учитывать замечания муниципалитетов, на территории которых соответствующие проекты будут реализовывать.

Парламентарий считает, что эта мера позволит защитить интересы россиян, которые в период выполнения энергопроектов страдают от массовых отключений электричества.

«Городские власти даже не могут подать свои замечания в момент обсуждения инвестпрограммы, хотя кому, как ни муниципалитетам, хорошо известно обо всех проблемных участках на вверенной территории», — отметила Костенко.

В письме премьер-министру Михаилу Мишустину депутат предложила утвердить норму постановлением кабмина, сообщает «Парламентская газета».

Ранее сообщалось, что правительство намерено ввести единые тарифы на энергопередачу, что позволит снизить траты регионов, которым требуется материальная поддержка.