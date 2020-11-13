Овечкин ошарашил Сычева признанием об отношении к творчеству Бузовой

Москва, 13 ноября. Знаменитый российский хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

На канале «Сычев подкаст и Денис Казанский» на YouTube Овечкину напомнили, что как-то он зачитал рэп. По словам хоккеиста это было предложение его друзей. Отвечая на вопрос о музыкальных предпочтениях, спортсмен сообщил, что в России ему нравятся несколько певцов.

«Из наших мне нравится Гуф, Кравц, тащусь от Бузовой», — признался Овечкин, вызвав смех и удивление ошарашенного признанием Дмитрия Сычева.

Среди иностранных исполнителей хоккеист назвал Eminem, а также 2Pac. Себя Овечкин назвал меломаном, добавив, что предпочтение он отдает рэпу и танцевальной музыке.

Хоккеист также назвал сериал про легендарного баскетболиста Майкла Джордана «Last Dance» одним из лучших мировых проектов.

«Каждый раз, когда выходила новая серия, я закрывался в комнате – потому что жена была беременна, брат, хоть и очень любит баскетбол, но ему почему-то не понравилась первая серия – и я один сидел, выключал свет, закрывался и просто кайфовал», — рассказал Овечкин.

Последние два месяца Овечкин находится в российской столице. По его словам, все это время он тратил на встречи со своими друзьями. А теперь начнутся тренировки.