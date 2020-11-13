Бузова показала, как ударилась лицом на проекте «Ледниковый период»

Москва, 13 ноября. Певица Ольга Бузова смонтировала клип о болезненных моментах репетиций на проекте «Ледниковый период». Записью звезда поделилась в соцсети Instagram.

Тренировки Бузовой становятся все опаснее для нее. Певица уже показывала, чего стоит участие в телепроекте, продемонстрировав разбитые в результате многократных падений руки и ноги. Теперь артистка подготовила клип, посвященный негативу вокруг ее занятий фигурным катанием трек. В видео она вставила фрагмент жуткого падения.

На записи видно, как при выполнении трюка партнер звезды по проекту Дмитрий Соловьев раскручивает ее на плечах, но не удерживает. Бузова летит вниз и ударяется лицом об пол.

«Падать и снова подниматься. Тонны хейта заглушат овации. И не сдаться, когда летят ножи. Не пытаться, значит — не жить», — поет Бузова в клипе.

Ранее Бузова сообщила, что получила травму лица во время подготовки номера для шоу «Ледниковый период». Звезда рассказала в Stories, что упала на лед и ударилась. После этого инцидента теледива попросила своего партнера обойтись в следующих номерах без прыжков.

Певица призналась, что готовится к каждому выступлению без выходных и отдыха, так как хочет быть лучше остальных участников шоу. Знаменитость отметила, что таким образом пытается взять новую планку.