Заразившийся коронавирусом Зеленский рассказал о самочувствии

Киев, 13 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, рассказал о своем самочувствии.

По словам главы государства, он чувствует себя хорошо. Вместе с другими заразившимися чиновниками он продолжает исполнять свои обязанности.

«Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы. Выполняю свои обязанности. В онлайне у меня проходят совещания и звонки», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

О заражении украинского президента стало известно в понедельник. После этого руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что также сдал положительный тест на COVID-19 и вместе с главой государства отправляется на лечение в больницу Феофания в Киеве.

Напомним, за последние сутки на Украине выявили 11 057 новых случаев коронавирусной инфекции, что является антирекордом. Всего в стране было зафиксировано 500 865 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеканал RT.