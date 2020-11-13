Вера Брежнева покорила поклонников танцами на концерте своего деверя

Москва, 13 ноября. Посетители концерта Валерия Меладзе пришли в восторг от танцев его снохи Веры Брежневой, которые она устроила в партере.

Пользователи Instagram поделились в сторис кадрами с концерта Меладзе, на которых был запечатлен не только сам певец, но и громко подпевающая ему эффектная блондинка Вера Брежнева, супруга его брата Константина.

На своей странице Брежнева призналась, что очень соскучилась по живым концертам за время пандемии и готова отрываться «хоть в маске, хоть в шлеме». Зрители пришли в восторг не только от выступления своего любимого исполнителя, но и отвязных танцев Брежневой.

«Пришли к Меладзе, а кайфанули от Веры!» — написала @irinasila в сторис.

Видео так понравилось певице, что она репостнула его в своем сторис, поблагодарив соседей по партеру за классную атмосферу.

Брежнева — уроженка Украины, но настоящая популярность к ней пришла в России. Брежнева входила в «золотой состав» группы «Виа Гра». Недавно певица показала поклонникам ролик с соблазнительными танцами. На опубликованных кадрах она пластично двигается в такт музыке и подпевает.