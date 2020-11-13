Топалов приготовил Тодоренко романтический ужин с пельменями

Москва, 13 ноября. Телеведущая Регина Тодоренко рассказала в своем Instagram-аккаунте о необычном сюрпризе, который ей подготовил супруг Влад Топалов.

Чтобы порадовать жену, певец приготовил для нее ужин. По словам Тодоренко, накрытый стол с едой и вином она увидела, когда пришла домой после работы.

«Пришла домой, а тут мой муж подготовил сюрприз. Так приятно. Багетик, вино и пельмешки домашние. Пусть каждый мужчина встречает дома свою женщину именно так», — поделилась впечатлениями Тодоренко в коротком видео, опубликованном в сервисе Stories.

На данный момент у Регины Тодоренко и Влада Топалова очень насыщенные рабочие графики, которые не позволяют супругам проводить много времени вместе. Телеведущая снимается в ледовом шоу и «Орле и решке». Так, например, недавно участие «Ледниковом периоде» фактически довело Тодоренко до нервного срыва.

Тодоренко призналась, что «закулисье» проекта сильно отличается от финальной картинки, которую видят зрители на своих экранах. Отработку номеров она назвала «каторжным трудом».