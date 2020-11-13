Врач назвал самых опасных распространителей COVID-19

Москва, 13 ноября. Врач-пульмонолог Александр Карабиненко назвал самыми опасными распространителями коронавируса тех, кто переболел COVID-19 и не носит медицинские маски.

По словам заслуженного врача России, доктора медицинских наук, профессора перенесенный человека коронавирус не спасает от заражения людей, которые ходят без масок и «свободно и без всяких препятствий» распространяют коронавирус.

Карабиненко напомнил, что коронавирус присутствует в верхних дыхательных путях даже после болезни, носить маски следует всем поголовно.

«Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые», — цитирует врача «Лента.ру».

Ранее врач Евгений Комаровский заявил, что возможность заражения любыми инфекциями, в том числе коронавирусом, зависит от трех факторов. К ним специалист отнес индивидуальную восприимчивость, условия контакта и сам вирус.