Безрукова устроила флирт с актером Алексеем Воробьевым в Instagram

Москва, 13 ноября. 55-летняя Ирина Безрукова устроила легкий флирт с актером Алексеем Воробьевым на его странице в Instagram.

После развода Сергея и Ирины Безруковых ходило много слухов о новых отношениях Ирины. В частности, ей приписывали роман с молодым Воробьевым. И, казалось, пересуды давно уже утихли, но Безрукова вновь дала повод поговорить о романтической связи.

Воробьев на своей странице в соцсети опубликовал фото, на котором предстал с обнаженным торсом, похваставшись накаченным прессом. В описании к снимку актер сообщил, что вскоре приступает к съемкам в новом голливудском проекте.

«Волнующий и ответственный момент для меня. Я уже готов спать, но хожу по гостиничному номеру, и пробегаю глазами строчки сцен, которые мы снимаем завтра. <…> Утром начнется жизнь нового персонажа, с которым вы все скоро познакомитесь», — сообщил своим поклонникам актер.

В комментариях под эффектным фото Воробьева отметилась и Ирина Безрукова, решив публично пофлиртовать с молодым коллегой. Она придралась к грамотности Алексея.

«Все получится замечательно! И приятно, что ты пишешь правильно слово «волнующий». Ведь слово — «волнительно» это не грамотно использовать в речи. Но ты ведь артист и знаешь, что верно писать и говорить — волнующе, я взволнован. А не волнительно», — написала Безрукова, разбавив текст большим количеством смайликов.

Подписчики Воробьева не оценили «грамматического» выпада Безруковой, отметив, что ей не стоило «умничать».

В середине сентября в СМИ появились предположения, что звезда американского сериала Space Force Воробьев сыграл тайную свадьбу в США с Натальей Зубаревой. Девушка несколько месяцев проработала в «красной зоне» одной из московских больниц с пациентами с COVID-19.