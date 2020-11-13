Стас Михайлов отказался от образа из 90-х

Москва, 13 ноября. Певец Стас Михайлов отказался от привычного образа из 90-х и поработал со стилистом. Результатом в Instagram похвасталась супруга исполнителя Инна.

На фотографии Стас Михайлов позирует с зачесанными назад волосами и, вероятно, подкрашенной бородой. Образ исполнителя дополнили расписная белая рубашка, черный пиджак с подвесками и очки квадратной формы.

«Инстаграм с супругом. А вы любите делать селфи?» — поинтересовалась Инна Михайлова у подписчиков.

Новый образ певца многим пользователям пришелся по вкусу, хотя некоторые признались, что исполнитель изменился до неузнаваемости. К настоящему моменту публикация набрала почти 15,5 тыс. лайков.

«Как изменился все же Стас Владимирович», «Красивая пара!», «Как хорошо Стасу волосы набок», «Нам никогда не надоест на вас смотреть. Мы вас любим», — сошлись во мнении комментаторы.

В июле Стас Михайлов прервал свое выступление на фестивале «Моя Александрия», чтобы, несмотря на дождь, пожать руку белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

«Добрый вечер, Александр Григорьевич и гостеприимная Беларусь. Ну я должен тоже чуть-чуть промокнуть, должен подойти к вам, поприветствовать вас», — сказал обращаясь к главе Белоруссии, 51-летний артист.

Идя к Лукашенко, Михайлов поблагодарил его за приглашение, сказал спасибо за то, что «делаете такую красоту и не забываете российских артистов». Певец подошел к президенту Белоруссии пожал ему руку, и они обнялись.