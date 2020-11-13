Трамп запретил американцам инвестировать в компании Китая

Вашингтон, 13 ноября. Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете американских инвестиций в ряд китайских компаний, которые, по его мнению, связаны с Вооруженными силами КНР.

Согласно документу, опубликованному в четверг на сайте Белого дома, запрет на операции с ценными бумагами таких компаний вступит в силу 11 января 2021 года. Речь, в частности, идет о фирмах, которые Пентагон в конце августа этого года внес в список организаций, связанных с китайской военной отраслью.

В документе Трамп сообщает, что Китай, по его мнению, «все активнее использует капитал США для получения ресурсов и создания возможностей для развития и модернизации своих военных, разведывательных и других средств обеспечения безопасности». Это, как подчеркивает Трамп, «позволяет КНР напрямую угрожать Соединенным Штатам и силам Соединенных Штатов за рубежом, в том числе путем разработки и развертывания оружия массового уничтожения, современных обычных вооружений и злонамеренных кибердействий против Соединенных Штатов и его народа».

Глава Белого дома заявил, что китайские компании, позиционирующие себя как частные и гражданские, «напрямую поддерживают военные, разведывательные и охранные аппараты КНР и помогают в их развитии и модернизации».

«В то же время эти компании привлекают капитал, продавая ценные бумаги инвесторам из США, которые торгуются на публичных биржах как здесь, так и за рубежом», — заявляет Трамп, добавляя, что таким образом Пекин «использует» американских инвесторов «для финансирования развития и модернизации своих вооруженных сил».

«Чтобы защитить Соединенные Штаты и американский народ, я объявляю чрезвычайное положение в стране в связи с этой угрозой», — говорится в заявлении американского президента.

В связи с этим Трамп постановил с 11 января 2021 года запретить совершение любых сделок с ценными бумагами «коммунистических китайских военных компаний», перечисленных в документе Пентагона. Расторгнуть сделки с китайскими компаниями можно до 11 января или спустя 60 дней после этой даты.

В документе уточняется, что под термином «коммунистическая китайская военная компания» понимается «любое лицо, указанное министром обороны как военная компания коммунистического Китая, действующая прямо или косвенно в Соединенных Штатах или на любой из их территорий». Министр обороны может своим указом исключать из черного списка определенные компании.

Ранее Reuters сообщал, что приказ Трампа направлен на то, чтобы удержать американские инвестиционные фирмы, пенсионные фонды и другие компании от покупки и продажи акций 31 китайской компании, которые были определены Пентагоном как поддерживаемые китайскими военными в начале этого года.