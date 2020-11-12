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Колтовой до авиакатастрофы отрабатывал экстренные ситуации

Колтовой до авиакатастрофы отрабатывал экстренные ситуации

Москва, 12 ноября. Ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой, погибший при крушении легкомоторного самолета под Москвой, до аварии часто отрабатывал экстренные ситуации в небе.

Об этом рассказал друг ведущего, пилот Николай Лукин. Мужчина пояснил, что Колтовой учился справляться с ЧП в небе, в том с числе отрабатывал ситуации, связанные с отключением двигателя. Дело в том, что ведущий готовился к полетам на более мощном самолете.

Кроме того, спортивный самолет Piper Sport, на котором Колтовой упал на землю, был достаточно новым и исправным. Так, например, в конце октября мужчины летали по «Золотому» кольцу России. При этом Лукин отметил, что маршрут, по которому летел журналист из аэродрома Маячково в Рыбинск, был весьма прост, а сам самолет был оснащен парашютной системой.

«Ее можно было активировать, но у самолета была недостаточная высота», — сказал Лукин в беседе с «Москвой 24».

Напомним, ранее ФАН сообщал, что организация воздушного движения сообщила новые данные о злополучном полете ведущего НТВ Александра Колтового и его спутницы Натальи Климовой. Первоначальная версия о том, что пара летела в Рыбинск, не совсем верна. Согласно плану полета, зарегистрированному в ОРВД (Организация воздушного движения), точкой приземления была указана локация в 25 километрах от Рыбинска — на посадочной площадке «Калита».

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