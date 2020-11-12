Колтовой до авиакатастрофы отрабатывал экстренные ситуации

Москва, 12 ноября. Ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой, погибший при крушении легкомоторного самолета под Москвой, до аварии часто отрабатывал экстренные ситуации в небе.

Об этом рассказал друг ведущего, пилот Николай Лукин. Мужчина пояснил, что Колтовой учился справляться с ЧП в небе, в том с числе отрабатывал ситуации, связанные с отключением двигателя. Дело в том, что ведущий готовился к полетам на более мощном самолете.

Кроме того, спортивный самолет Piper Sport, на котором Колтовой упал на землю, был достаточно новым и исправным. Так, например, в конце октября мужчины летали по «Золотому» кольцу России. При этом Лукин отметил, что маршрут, по которому летел журналист из аэродрома Маячково в Рыбинск, был весьма прост, а сам самолет был оснащен парашютной системой.

«Ее можно было активировать, но у самолета была недостаточная высота», — сказал Лукин в беседе с «Москвой 24».

Напомним, ранее ФАН сообщал, что организация воздушного движения сообщила новые данные о злополучном полете ведущего НТВ Александра Колтового и его спутницы Натальи Климовой. Первоначальная версия о том, что пара летела в Рыбинск, не совсем верна. Согласно плану полета, зарегистрированному в ОРВД (Организация воздушного движения), точкой приземления была указана локация в 25 километрах от Рыбинска — на посадочной площадке «Калита».