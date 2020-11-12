Юлия Ковальчук рассказал об эмоциональном взрыве

Москва, 12 ноября. Певица, экс-солистка «Блестящих» Юлии Ковальчук отпраздновала 38-й день рождения и поделилась переживаниями с поклонниками.

Звезда призналась, что пока для себя не разобралась, на какой она находится возрастной стадии — можно ли ее назвать девушкой или на пути к старости она прошла ключевую точку. Певица отметил, что каждый добавленный год становится сильнейшим эмоциональным взрывом.

«Взрослею или старею, не знаю, но особенно остро и со слезами на глазах радуюсь каждому поздравившему меня, вспомнившему и небезразличному. Потому что, ценю и берегу каждого. Мои близкие и любимые, мои друзья, товарищи и просто смотрящие со мной в одну сторону — вы мое самое большое богатство и подарок», — прокомментировала свое фото в Instagram Ковальчук.

Певицу поздравили коллеги Денис Клявер и Валерия, актеры Оскар Кучера, Екатерина Шпица и другие звезды. Многочисленные поклонники Ковальчук пожелали ей благ и поспешили заверить певицу, что она по-прежнему — настоящая красавица.

«Вы — сногсшибательная красотка», «Неважно, что там в паспорте написано! Девочка внутри тебя никуда не делась», «Ты — особенная», — писали поклонники в комментариях.

Ранее Ковальчук рассказала поклонникам о новом увлечении и показала фигуру в купальнике. Исполнительница на фото опирается о доску для серфинга и жизнерадостно улыбается — ей впервые удалось покорить искусственную волну. Роскошные волосы певицы еще хранят влагу после купания, ниспадая на плечи в изящном блондинистом вихре.