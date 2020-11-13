Юрист Соболев объяснил желание Федосеевой-Шукшиной развестись с Алибасовым

Юрист Юлиан Соболев подтвердил ФАН информацию о том, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с музыкантом и продюсером Бари Алибасовым.

Хороший знакомый народной артистки РСФСР в эксклюзивном интервью назвал причины, которые побудили ее пойти на такой шаг.

«Я с ней только что пообщался: да, было подано заявление на развод, окончательно и бесповоротно, — заявил Соболев. — Это сделано в связи с тем, что Алибасов подал апелляцию на решение суда, принятое в пользу Федосеевой-Шукшиной (по спорной квартире в Новой Москве. — Прим. ФАН)».

По словам собеседника ФАН, актриса считает такое поведение супруга издевательством над ней и над памятью бывшего мужа — знаменитого советского актера, режиссера и писателя Василия Шукшина, на чьи деньги и была куплена злополучная квартира.

«Лидия Николаевна уже не смогла стерпеть этого, по сути, хамства, — отметил бывший юрист семьи Шукшиных. — И ее уже ничего с Алибасовым не связывает. На мой взгляд, его целью было завладение квартирой. Напомню, что ранее я подал заявление на возбуждение уголовного дела. И как только суд признает, что Федосеева-Шукшина вводилась в заблуждение этой вот сделкой, откроется уже простор для уголовного дела».

Народная артистка РСФСР убедилась в двойственном отношении к себе со стороны супруга, и сейчас их ничего уже фактически не связывает, пояснил Соболев.

«Более того, Алибасов не отвечает на ее звонки, прикрываясь тем, что у него якобы изъяли телефон, — сказал он. — Но это неправда! Они вместе со своим пиар-директором готовят там всякие шоу-программы, и они на связи. Но трубку Алибасов не берет именно тогда, когда звонит Лидия Николаевна».

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов женаты с 20 ноября 2018 года. С тех пор их семейная жизнь была наполнена различными событиями и скандалами. Главный — факт дарения актрисой музыканту своей квартиры, расположенной в Новой Москве.

Ранее адвокат Алибасова Сергей Жорин рассказал, что отношения между супругами портятся из-за плохого влияния на них родственников — с обеих сторон.