Киркоров показал эксклюзивную сумку от Louis Vuitton на съемках с Манукяном

Москва, 12 ноября. Певец Филипп Киркоров записал совместное видео с блогером Давой (Давидом Манукяном) и показал единственную в мире сумку от Louis Vuitton.

Киркоров выступает с бойфрендом певицы Ольги Бузовой. Их хит «Ролекс» «крутят» на всех музыкальных площадках. На этот раз король отечественной поп-музыки показал кадры со съемок для российского телеканала «Муз-ТВ».

Вместе с Киркоровым и Давой в кадре оказался уникальный экземпляр сумки Louis Vuitton. В публикации певец сделал дополнительный акцент на дорогом аксессуаре.

«Так получилось, что отдельную роль в номере «Ролекс» для @muztv выделили уникальной сумке @louisvuitton, которую мне подарили на фестивале в Дубае. Когда ты единственная в мире, тебе можно все! Даже на ТВ экране!» — написал Киркоров.

В начале ноября Киркоров и украинская исполнительница Ольга Полякова вместе выступили на концерте в Дубае в День народного единства. Российской звезде организаторы мероприятия подарили эксклюзивный аксессуар.

Сумка в дорожном стиле от известного бренда Louis Vuitton украшена узнаваемым логотипом. Символика светится в темноте неоновыми цветами. Сумка была создана исключительно в одном экземпляре и предназначалась для Филиппа Киркорова.

Дорогой подарок певец назвал «царским», заявив, что это «действительно, чуфыр-муфыр».