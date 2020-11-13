Виктория и Антон Макарские открывают свой музыкальный лейбл

Российские исполнители Виктория и Антон Макарские сообщили ФАН, что открывают свой собственный музыкальный лейбл. В эксклюзивном интервью певица рассказала, чем они с мужем занимались в период самоизоляции и когда выйдет их собственный лейбл.

«У нас работа, несмотря на пандемию, кипит. Она сейчас не гастрольная, но мы очень здорово ушли в онлайн. Как бы старики не растерялись! — смеясь, сказала Виктория. — Мы собираемся создать свой собственный лейбл. Уже набрали команду крутых, творческих ребят. Осталось только придумать название и подписать бумаги».

Викторию и Антона Макарских связывают не только 20 лет счастливого брака, но и совместное творчество. Пара часто дает концерты, но как только из-за ограничений многие площадки закрылись, исполнители заключили контракт с международной платформой онлайн-трансляций Facecast.

«Сначала дали два концерта из домашней гостиной и два — из кухни, потом дали три студийных онлайн-концерта. Сейчас готовим большой рождественский концерт», — поделилась с читателями Виктория.

Facecast — международная площадка для онлайн-трансляций. Поэтому теперь российскую звездную пару знают по всему миру. По словам Виктории, такой формат принес им огромную популярность.

Кроме того, на основе «домашних концертов» российские исполнители не так давно сняли телевизионный проект.

«У нас была огромная мотивация. Даже несмотря на то, что мы все перенесли коронавирус, как-то вместе дружно и весело все провели», — обратила внимание Виктория Макарская.

Певица поделилась с ФАН семейными планами на Новый год, — его Макарские собираются отметить дома, в Сергиевом Посаде. Виктория рассказала, что недавно у них случилось пополнение — младшая дочь Маруся принесла домой котенка. Кошку назвали Буся, и теперь «грустить точно не приходится».

Ранее певица Виктория Макарская оценила удар, который был нанесен по отечественному шоу-бизнесу пандемией коронавируса.