Иосиф Пригожин призвал штрафовать Шнурова за мат

Москва, 12 ноября. Музыкальный продюсер, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин призвал штрафовать музыканта Сергея Шнурова за мат.

Продюсер отметил, что его негодование в наибольшей степени вызывает то, что нецензурная брань стала для современного поколения нормой жизни. Пригожин считает, что «мы все дальше от цивилизованного общества».

Также ему не нравится игнорирование советов старших молодыми людьми. По словам Пригожина, у него были авторитеты, чего не скажешь о современном поколении.

«А есть ли для них сегодня люди, которых они уважают? Они же замечания не воспринимают», — пожаловался в эфире радио «Комсомольская правда» продюсер.

По словам Пригожина, если бы он позволил себе разговаривать с «родителями, дядями и тетями» так, как это сейчас делают молодые, ему бы «вырвали язык». Продюсер призвал усилить контроль над взиманием принятых на государственном уровне штрафов за бранную речь в общественных местах.

«Вы слышали, чтобы хоть раз Шнура оштрафовали? Он вышел и матом Дзюбу облил, меня облил, Валерию обливает», — напомнил Пригожин, подчеркнув, что за этим никакие санкции не последовали.

По словам продюсера, нужно как-то «регулировать этот вопрос, спасать наше общество».

Ранее Шнуров ответил Иосифу Пригожину, который развал появление Моргенштерна в интервью у Юрия Дудя «обменом блевотины» и хайпом. Музыкант согласился с Пригожиным в том, что «хайп везде», однако задал вопрос: «где ты с бабкой и где молодежь». По его словам, пока продюсер греется в Эмиратах, молодежь проводит дни «под дождиком работая».