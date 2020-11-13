Депутат Вострецов рассказал, как в РФ решаются проблемы слабослышащих людей

Москва, 12 ноября. О том, какие проблемы сейчас стоят перед людьми с ограниченными возможностями в России и как они решаются, рассказал корреспонденту ФАН депутат Госдумы Сергей Вострецов на съезде инвалидов по слуху.

В Москве в четверг открылся съезд «Всероссийского общества глухих». На него прибыли делегаты из 79 региональных отделений. На открытии съезда выступил с приветственным словом депутат Вострецов.

«Людей с ограничениями слуха в РФ более десяти миллионов, — сообщил ФАН парламентарий. — Жизнь глухого человека очень непроста. Я знаю это не понаслышке, сам воспитал ребенка-инвалида: моя старшая дочь от рождения практически глухая. Это трудности и в образовании, и в быту. Каждый год мы проходили бессмысленные медкомиссии, собирали тонны справок, подтверждающих инвалидность, как будто глухой может начать слышать, а у безногого отрастут ноги. Нам удалось изменить это, и сейчас порядок оформления инвалидности значительно упрощен».

По словам депутата, сегодня также значительно продвинулось обеспечение инвалидов средствами реабилитации. Со следующего года, получив электронный сертификат, каждый сможет выбрать, какой ему нужен слуховой аппарат или коляска.