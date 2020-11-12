Журналисты попытались прорваться в больницу к больному COVID-19 Зеленскому

Киев, 12 ноября. Журналисты украинских изданий попытались прорваться в палату к Владимиру Зеленскому, который оказался заражен коронавирусной инфекцией.

Об этом в четверг заявила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель. Она также отметила, что якобы информация о госпитализации главы государства стала поводом для различных фейков и манипуляций. Об этом она написала в своем Instagram.

По словам Мендель, в четверг утром в одном из изданий было опубликовано интервью советника президента, где он отметил, что президент находится в больнице. При этом объяснения, когда Зеленский оказался госпитализирован, не вышло.

«Примерно в 09:00 (10:00 по Москве) строку о том, что президент в больнице, подхватили телеграммы и куча онлайн-медиа. Информация мгновенно пошла как ухудшение состояния президента и так же мгновенно разлетелась по миру», — констатировала Мендель.

Также она опровергла заявление СМИ, что у нее был также выявлен позитивный тест на коронавирус. При этом Мендель пишет о том, что многие журналисты прорывались в палату к Зеленскому для того, чтобы выяснит, не ушел ли президента и руководитель его офиса на отдых под предлогом болезни.