Владимир Пресняков поздравил родителей с годовщиной свадьбы

Москва, 12 ноября. Музыкант Владимир Пресняков — младший поздравил родителей с 54-й годовщиной свадьбы. Поздравление певец разместил на своей странице в Instagram.

Владимир и Елена Пресняковы счастливы в браке уже 54 года, такая годовщина в народе именуется «свадьба Зевса». К знаменательной дате Пресняков-младший разместил в соцсети архивную фотографию родителей, на которой они предстали молодыми и стильными.

Владимир Пресняков — старший на снимке выглядит очень серьезным, тогда как под внешним спокойствием в глазах Елены видно озорство.

Музыкант выразил свои чувства в подписи к снимку, пожелав любимым родителям долгих лет совместной жизни.

«54 года вместе! Мои дорогие папа и мама! Безумно люблю вас! Живите долго!», — написал Пресняков-младший.

К поздравлению певца присоединились поклонники, Владимиру и Елене Пресняковым желали безграничного счастья, крепкого здоровья и много внуков и правнуков.

К настоящему моменту публикация собрала почти 58 тыс. лайков.

Ранее Пресняков-младший опубликовал в Instagram снимок с сыном Никитой, который родился у Преснякова и певицы Кристины Орбакайте в мае 1991 года. Он является внуком народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В конце 1996 года десятилетний брак его родителей распался, но Пресняков сохранил теплые отношения с Орбакайте и до сих пор часто видится с сыном.